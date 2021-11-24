Україна отримала 700 млн доларів від МВФ
Україна отримала транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на 700 млн доларів. Кошти збільшать резерви НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка у Facebook.
"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", - написав він.
Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що кошти кредиту МВФ на 700 млн доларів будуть витрачені на покриття дефіциту державного бюджету. Вони будуть спрямовані на погашення боргів або на соціальні потреби.