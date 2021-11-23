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Министр финансов рассказал, на что потратят 700 млн долларов кредита МВФ

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 17:04
Министр финансов рассказал, на что потратят 700 млн долларов кредита МВФ Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средства кредита МВФ на 700 млн долларов будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Они будут направлены на погашение долгов либо на социальные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире телеканала Украина 24.

"Как только эти средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, эти средства растворятся, они не будут иметь никакой привязки, или это средства МВФ, или это средства налогоплательщиков. Они будут средства, которыми будет располагать правительство", - сказал он.

Марченко сообщил, что эти деньги попадают на валютные счета. "В случае, когда у нас есть потребность их использовать, мы проведем обмен на другую валюту... И дальше мы финансируем дефицит бюджета, направляем эти средства на выплату социальных обязательств, на борьбу с коронавирусом и так далее", - сообщил министр.

Он добавил, эти средства "нельзя использовать ни на что-то другое, кроме как финансирование дефицита бюджета".

Как известно, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной. В результате фонд выделил нашей стране около 700 млн долларов.

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