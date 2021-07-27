Украина получила 500 млн долларов от размещения евробондов

Как отмечается в сообщении, довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.

В результате завершения размещения еврооблигаций общая номинальная сумма еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года в обращении составляет 1,750 млрд долларов.

По данным Минфина инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0%) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.