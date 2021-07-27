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Україна отримала 500 млн доларів від розміщення євробондів

Автор: Олександр Білоус

Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів та погашенням у 2029 році. Кошти були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.

У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року в обігу складає 1,750 млрд доларів.

За даними Мінфіну інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна здійснила розміщення додаткового випуску єврооблігацій на 500 млн доларів з погашенням 21 травня 2029 року.

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