Україна отримала 500 млн доларів від розміщення євробондів

Як зазначається в повідомленні, довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.

У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року в обігу складає 1,750 млрд доларів.

За даними Мінфіну інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.