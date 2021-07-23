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Украина разместила еврооблигации на 500 млн долларов

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Киев, Пятница 23 июля 2021 09:20
Украина разместила еврооблигации на 500 млн долларов Фото: Украина осуществила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина осуществила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

"Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов США позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиардов долларов США в апреле этого года", - рассказали в Минфине.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

Ранее аналитики прогнозировали новый выпуск еврооблигаций Украины.

Отметим, Министерству финансов Украины до конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривен по долгам.

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еврооблигации
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