Украина получила 2 млрд долларов от выпуска евробондов

Министерство финансов Украины провело расчеты за новыми еврооблигациями, номинированными в долларах США. Облигации размещены с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме того, Минфин также сообщил о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году, и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении - 1 013,354 млн долларов.

Как отметили в Мінфине, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).



Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.



Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более чем 200 инвесторов со всего мира.



Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеры и общие дилеры-менеджеры транзакции.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму 806 млн долларов и заплатит за них 846 млн долларов.