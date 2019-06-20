Украина получила 1 млрд евро от продажи облигаций

Украина получила 1 млрд евро от размещение облигаций внешнего государственного займа, так называемых еврооблигаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как сообщается, в четверг 20 июня Украина получила 1 млрд евро с доходностью 6,75% и сроком погашения до 20 июня 2026 года.

Еврооблигации были приобретены инвесторами из Соединенных Штатов Америки (32%), Великобритании (27%), Германии (17%) и других стран Европейского союза (13%). Также еврооблигаций купили инвесторы из Швейцарии и стран Азии, доля которых составила 7% и 4% соответственно.

Отмечается, что полученные от продажи еврооблигаций средства были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Новому выпуску присвоен рейтинг B - рейтинговым агентством Standard & poor's и B - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новом выпуску должны были состояться 20 июня 2019 года.

Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.