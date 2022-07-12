Украина получила 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи от США: на что пойдут деньги

"Средства предоставлены через механизм целевого фонда Всемирного банка и будут направлены на финансирование социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - сообщил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.

Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. В частности, в июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов - от правительства Канады, 479,4 млн долларов - от Агентства по международному сотрудничеству Японии