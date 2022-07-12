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Україна отримала 1,7 млрд доларів безповоротної допомоги від США: на що підуть кошти

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка у Facebook.

"Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового банку та будуть спрямовані на фінансування соціальних та гуманітарних видатків держбюджету", - повідомив він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР.

Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агентства з міжнародного співробітництва Японії

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Сполучені Штати АмерикиМіністерство фінансів України