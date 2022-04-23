Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

Шмыгаль рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Польша стала ключевым логистическим центром помощи.

"Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - заявил он.

Меморандум предусматривает создание совместного логистического предприятия двух стран. Шмигаль отмечает, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.