Шмыгаль: Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что часть активов из замороженных в странах США и ЕС российских золотовалютных резервов Украина хотела бы получить в течение полугода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы правительства.
Чиновник отметил, что такие средства пойдут на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате войны РФ против Украины.
По словам премьера, уже создана рабочая группа, которая активно работает по данному вопросу.
"Это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине", - сказал Шмыгаль.
При этом глава Кабмина отметил, что в настоящее время нет единой процедуры реализации такой передачи, поэтому Украина отдельно работает с каждой страной, где были заблокированы российские резервы.
"Часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну", - говорит Шмыгаль.
Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что из 650 млрд долларов резервов, которые были у РФ до начала полномасштабного вторжения в Украину, около 325 млрд были заморожены в странах США и Евросоюза, и для Москвы эти средства потеряны навсегда.
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