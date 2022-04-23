Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство

Шмигаль розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Польща стала ключовим логістичним центром допомоги.

"Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", - заявив він.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Шмигаль зауважує, що це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.