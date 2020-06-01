Украина и Польша намерены заключить сделку о сезонных работниках

Украина и Польша намерены заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел Украины Висилия Боднаря и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, страны стремятся активизировать сотрудничество во всех направлениях после ослабления взаимодействия, которое обусловлено пандемией коронавируса.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешен въезд в страну.

Также РБК-Украина писало, что Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

Таким образом, украинцы, которые приедут на сезонные работы в Польшу, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Кроме этого, 4 мая Польша снова начала выдавать украинцам рабочие визы.

Тогда в посольстве Польши в Украине заявили, что приниматься только документы для выезда на работу в сфере сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Отметим, по разным оценкам в Польше трудятся от 900 тысяч до 1,5 миллиона украинских работников.

По данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн наших граждан, а в отдельные периоды - от 7 до 9 млн человек.