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Польша начала выдавать украинцам рабочие визы

Новости » Общество     04.05.2020 - 10:48
Польша начала выдавать украинцам рабочие визы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сегодня польские консульские учреждения в Украине частично возобновили работу

В понедельник, 4 мая, польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

Как сообщается, в начальный период будут приниматься только документы для выезда на работу в сфере сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подачи документов на визу нужно зарегистрироваться в электронной системе e-konsulat.

При этом в посольстве предупреждают, что получение визы в других целях, кроме вышеперечисленных категорий, пока невозможен.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша рискует потерять 47 млрд долларов из-за оттока украинцев.

Также РБК-Украина писало, что треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса. При этом 27% украинцев в Польше имеют другие проблемы с занятостью, а 3% потеряли жилье.

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