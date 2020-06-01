Пограничники объяснили, кому разрешен въезд в Польшу
Фото: пункт пропуска на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Въезд разрешен водителям грузовиков, студентам и трудовым мигрантам
В конце мая Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешен въезд в страну. В Государственной пограничной службе Украины разъяснили, кого именно будут пропускать в Польшу.
Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления ГПСУ - Западная граница.
Так, согласно информации польской стороны, на территорию страны разрешен въезд:
- гражданам Польши;
- иностранцам, состоящим в браке или детям (под опекой) граждан Польши;
- лицам, имеющим карту поляка;
- лицам с дипломатическим рангом и членам их семей;
- иностранцам, имеющим право на постоянное или временное проживание в Польше;
- иностранцам, имеющим право работать на территории Польши;
- лицам, осуществляющим грузовые перевозки;
- водителям, осуществляющим грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;
- ученикам и студентам, которые получают образование в Польше;
- гражданам государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супругам и детям, проезжающие транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).
Пограничники просят учесть данную информацию при планировании поездки в Польшу.
Напомним, с 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска со странами ЕС и Молдовой.
Ранее сообщалось, что Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.
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Автор: Игорь Литвиненко