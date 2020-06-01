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Пограничники объяснили, кому разрешен въезд в Польшу

Новости » Общество     01.06.2020 - 13:10
Пограничники объяснили, кому разрешен въезд в Польшу
Фото: пункт пропуска на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Въезд разрешен водителям грузовиков, студентам и трудовым мигрантам

В конце мая Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешен въезд в страну. В Государственной пограничной службе Украины разъяснили, кого именно будут пропускать в Польшу.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления ГПСУ - Западная граница.

Так, согласно информации польской стороны, на территорию страны разрешен въезд:

  • гражданам Польши;
  • иностранцам, состоящим в браке или детям (под опекой) граждан Польши;
  • лицам, имеющим карту поляка;
  • лицам с дипломатическим рангом и членам их семей;
  • иностранцам, имеющим право на постоянное или временное проживание в Польше;
  • иностранцам, имеющим право работать на территории Польши;
  • лицам, осуществляющим грузовые перевозки;
  • водителям, осуществляющим грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;
  • ученикам и студентам, которые получают образование в Польше;
  • гражданам государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супругам и детям, проезжающие транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Пограничники просят учесть данную информацию при планировании поездки в Польшу.

Напомним, с 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска со странами ЕС и Молдовой.

Ранее сообщалось, что Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Польшаграницавъезд
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