Украина и Польша имеют единую позицию по газопроводу "Северный поток-2", - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем канцелярии президента Польши Якубом Кумохом. Они согласовали позиции по строительству российского газопровода "Северный поткик-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

В ходе беседы политики обменялись оценками ситуации вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

"Констатировали единство позиции, что этот проект представляет прежде всего угрозу безопасности для всей Европы. "Северный поток-2" - это геополитическое оружие России, что будет использоваться агрессором против западного демократического мира", - подчеркнул Сибига.

Важной, по его убеждению, является дальнейшая скоординированная деятельность по противодействию его запуску.