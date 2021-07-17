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Украина и Польша имеют единую позицию по газопроводу "Северный поток-2", - ОП

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Суббота 17 июля 2021 10:53
Украина и Польша имеют единую позицию по газопроводу "Северный поток-2", - ОП Фото: Украина и Польша согласовали позиции по "Северному потоку-2" (nord-stream2.com/by Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем канцелярии президента Польши Якубом Кумохом. Они согласовали позиции по строительству российского газопровода "Северный поткик-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

В ходе беседы политики обменялись оценками ситуации вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

"Констатировали единство позиции, что этот проект представляет прежде всего угрозу безопасности для всей Европы. "Северный поток-2" - это геополитическое оружие России, что будет использоваться агрессором против западного демократического мира", - подчеркнул Сибига.

Важной, по его убеждению, является дальнейшая скоординированная деятельность по противодействию его запуску.

Ранее в ОП заявили, что Зеленский не видит конкретных шагов против "Северного потока-2" от Байдена и Меркель.

Напомним, Байден после встречи с Меркель заявил, что США и Германия имеют обоюдные позиции в контексте "Северного потока-2". Вашингтон и Берлин изучают практические меры, чтобы предотвратить вред для Украины в случае завершения строительства газопровода.

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Северный поток-2
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