Байден о "Северном потоке-2": США и Германия изучают практические меры для предотвращения ущерба Украине

США и Германия имеют обоюдные позиции в контексте "Северного потока-2". Вашингтон и Берлин изучают практические меры, чтобы предотвратить ущерб для Украины в случае завершения строительства газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он отметил, что "РФ не должна использовать энергию как оружие".

Ранее заместитель помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что правительство Германии должно сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием Российской Федерации. Поскольку российский газопровод негативно повлияет не только на Украину, но и на другие страны ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.