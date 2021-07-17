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Україна та Польща мають єдину позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", - ОП

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Субота 17 липня 2021 10:53
Україна та Польща мають єдину позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", - ОП Фото: Україна та Польща узгодили позиції по "Північному потоку-2" (nord-stream2.com/by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем канцелярії президента Польщі Якубом Кумохом. Вони узгодили позиції щодо будівництва російського газопроводу "Північний поткік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

В ході розмови політики обмінялися оцінками ситуації навколо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2".

"Констатували єдність позиції, що цей проект становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи. "Північний потік-2" - це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу", - наголосив Сибіга.

Важливою, на його переконання, є подальша скоординована діяльність з протидії його запуску.

Раніше в ОП заявили, що Зеленський не бачить конкретних кроків проти "Північного потоку-2" від Байдена і Меркель.

Нагаладаємо, Байден після зустрічі з Меркель заявив, що США і Німеччина мають обопільні позиції в контексті "Північного потоку-2". Вашингтон і Берлін вивчають практичні заходи, щоб запобігти шкоді для України у разі завершення будівництва газопроводу.

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Північний потік-2
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