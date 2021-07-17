Україна та Польща мають єдину позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", - ОП

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем канцелярії президента Польщі Якубом Кумохом. Вони узгодили позиції щодо будівництва російського газопроводу "Північний поткік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП .

В ході розмови політики обмінялися оцінками ситуації навколо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2".

"Констатували єдність позиції, що цей проект становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи. "Північний потік-2" - це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу", - наголосив Сибіга.

Важливою, на його переконання, є подальша скоординована діяльність з протидії його запуску.