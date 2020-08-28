Украина и Польша договорились об обмене налоговой информацией

Украина и Польша подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС. Декларация также касается сферы трансграничного экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения", - отметил Марченко во время встречи.

Как отмечается в сообщении, реализация данного соглашения способствует усилениям, направленным на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности обмена налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведению совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС. Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета.

Напомним, по данным Госстата, Польша занимает четвертую позицию по объему товарооборота с Украиной. За первое полугодие 2020 оборот составил 3,4 млрд долларов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области.