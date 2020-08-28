Україна та Польща домовилися про обмін податковою інформацією

Україна та Польща підписали спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією, зокрема в частині адміністрування ПДВ. Декларація також стосується сфери транскордонного економічного співробітництва.

Про повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський.

"Ми готові обмінюватись досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування" - зазначив Марченко під час зустрічі.

Як зазначається в повідомленні, реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ. Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету.

Нагадаємо, за даними Держстату, Польща займає четверту позицію за обсягом товарообороту з Україною. За перше півріччя 2020 обіг склав 3,4 млрд доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Польща профінансує ремонт доріг і пропускних пунктів на 100 млн євро у Львівській області.