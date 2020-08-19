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Польша выделит Украине 100 млн евро на дороги и пропускные пункты

Киев, Среда 19 августа 2020 14:08
Польша выделит Украине 100 млн евро на дороги и пропускные пункты
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Работы должны начаться уже на этой неделе

Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области. Работы должны начаться уже на этой неделе.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыагль.

По его словам, благодаря переговорам с польскими партнерами после пяти лет бюрократических преград Украина дополнительно привлекает 100 млн евро кредитных средств.

"Лично попрошу министра Кабинета министров проинспектировать начало работ в эту пятницу, открыть ремонтные работы во Львовской области, проконтролировать, чтобы освоение и инвестирование кредитных средств было надлежащим образом", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабинет министров предлагал Раде изменить Таможенный кодекс для разблокирования польского кредита.

Кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей - 68 миллионов евро на улучшение состояния дорог и 32 миллионов евро - на пограничные пункты пропуска. Соглашение о привлечении кредита было подписано между правительствами Украины и Польши еще в 2015 году.

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