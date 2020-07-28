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Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

Стороны будут гарантировать безопасность Европы

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает енергетитчній безопасности Европы. Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейших шагов, чтобы не допустить его реализации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дания запретила проводить строительные работы газопровода в своих водах за нерест трески, как минимум до осени.

РБК-Украина писало, что США усиливают давление на европейские и немецкие компании, которые принимают участие в сооружении газопровода "Северный поток - 2".

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