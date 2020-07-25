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Строительство "Северного потока-2" не смогут закончить до осени

Дания, Суббота 25 июля 2020 22:58
Строительство "Северного потока-2" не смогут закончить до осени
Фото: газопровод "Северный поток-2" (flickr.com / TV6 News)
Автор: Дмитрий Левицкий

В районе трубопровода запрещено проводить строительные работы

Россия не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до осени. Дания запретила проводить строительные работы в своих водах из-за нереста трески.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что российские трубоукладчики уже 2 месяца не могут возобновить строительство трубопровода в водах Дании.

По данным датской газеты Die Neue Zürcher Zeitung, продолжить строительство "Северного потока-2" россияне смогут лишь после окончания периода нереста трески, а это, ориентировочно, произойдет в сентябре.

Напомним, в начале июля Дания разрешила использование специальных судов в своих водах; своим решением Дания разблокировала строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как известно, Киев выступает против строительства газопровода, который должен соединить Россию и Европу в обход Украины. В Киеве опасаются, что Россия может прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины, что приносит в бюджет почти 3 млрд долларов ежегодно.

Чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2", в США анонсировали новые санкции против газопровода, которые затронут все компании, помогающие российскому проекту.

Однако, Россия ищет способы обойти новые американские санкции; Москва ведет переговоры с партнерами по проекту, в том числе с Германией.

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Новости Украины Северный поток-2газопроводДания
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