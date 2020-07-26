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"Северный поток-2": США усиливают давление на европейских подрядчиков

Вашингтон, Воскресенье 26 июля 2020 07:55
"Северный поток-2": США усиливают давление на европейских подрядчиков
Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)
Автор: Инна Собора

США хотят предотвратить завершение строительства

США усиливают давление на европейские и немецкие компании, участвующие в сооружении газопровода "Северный поток - 2". В Вашингтоне против строительства росийского газопровода в Европе.

Об этом пишет газета Die Welt.

Отмечается, что представители США в прошедшие дни провели видеопереговоры с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте". Таких онлайн-встреч было как минимум две.

В консультациях участвовало до 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго. Они "в дружелюбном тоне" отметили, что намерены "воспрепятствовать завершению строительства". Также в США отмечают, что угроза является "очень серьезной".

Как известно, Киев выступает против строительства газопровода, который должен соединить Россию и Европу в обход Украины. В Киеве опасаются, что Россия может прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины, что приносит в бюджет почти 3 млрд долларов ежегодно.

Чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2", в США анонсировали новые санкции против газопровода, которые затронут все компании, помогающие российскому проекту.

Ранее сообщалось, что Дания запретила проводить строительные работы газопровода в своих водах из-за нереста трески, как минимум до осени.

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