Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетитчній безпеці Європи. Україна та Польща не допустять реалізації цього проекта.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі.

Зазначається, що сторони окремо обговорили взаємодію у сфері енергетики та важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи.

"Дмитро Кулеба і Яцек Чапутович підкреслили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи та домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Данія заборонила проводити будівельні роботи газопроводу в своїх водах через нерест тріски, як мінімум до осені.

РБК-Україна писало, що США посилюють тиск на європейські та німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік - 2".