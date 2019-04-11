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Украина полностью не избежала влияния РФ на выборы, - Порошенко

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 15:49
Украина полностью не избежала влияния РФ на выборы, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Порошенко, последствия влияния РФ на выборы нужно тщательно изучить

Президент Перт Порошенко заявил, что Украина не смогла избежать российского влияния на ход президентских выборов. Об этом он заявил во время выступления на форуме по безопасности сегодня в Киеве.

Порошенко признал, что несмотря на усилия, "не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы". Президент отметил, что последствия этого влияния нужно тщательно изучить и проанализировать.

Кроме того, он заявил, что сейчас в Украине уникальная избирательная кампания.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации. В частности, РФ всеми средствами пыталась повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием ресурсов сети интернет.

Как писало РБК-Украина ранее, российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента.

Добавим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что СБУ и департамент киберполиции предупредили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов в Украине. 

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