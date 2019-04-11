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Україна повністю не уникнула впливу РФ на вибори, - Порошенко

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:49
Україна повністю не уникнула впливу РФ на вибори, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Порошенка, наслідки впливу РФ на вибори потрібно ретельно вивчити

Президент Перт Порошенко заявив, що Україна не змогла уникнути російського впливу на перебіг президентських виборів. Про це він заявив під час виступу на форумі безпеки сьогодні в Києві.

Порошенко визнав, що незважаючи на зусилля, "не вдалося повністю уникнути російського впливу на українські вибори". Президент зазначив, що наслідки цього впливу потрібно ретельно вивчити і проаналізувати.

Він заявив, що зараз в Україні унікальна виборча кампанія.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила, що напередодні виборів у соцмережах Україні в соцмережах активізувалися спецслужби Російської Федерації. Зокрема, РФ всіма засобами намагалася вплинути на виборчий процес через маніпулятивний вплив на електоральні настрої громадян України з використанням ресурсів мережі інтернет.

Як писало РБК-Україна раніше, російські спецслужби готували теракт в метро Харкова напередодні виборів президента.

Додамо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервера Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні.

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