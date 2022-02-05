Украина полностью доверяет США по решению российской эскалации, - постпред при ООН

Постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина полностью доверяет Соединенным Штатам. Киев тесно консультируется с ними по вопросам деэскалации напряженности, которую создала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
На вопрос, удовлетворяют ли Украину предложения Белого дома, отправленные России для смягчения противостояния, он ответил утвердительно.
"Мы видели проект ответа еще до того, как он был направлен россиянам, и мы работаем с американцами в ежедневной тесной координации, в оперативном режиме. Мы полностью доверяем тому, что делают американцы. И очень ценим их готовность обсуждать с нами свои идеи и шаги", - сказал постпред.
Он отметил, что украинцы полны решимости защищать свою независимость, и в случае нападения России было бы "тотальное кровопролитие".
При этом Кислица добавил, что Украина активно стремится к присоединению к НАТО.
Дипломат также указал на желание Путина восстановить империю за счет государств бывшего СССР.
"Он хочет восстановить империю, как бы она ни называлась - новый Советский Союз, Российская империя, новая федерация, неважно. Он хочет войти в историю как государственный лидер, который восстановил империю, как бы ее ни назвали", - заметил Кислица.
Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности.
Добавим, что ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.