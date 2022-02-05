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Україна повністю довіряє США щодо вирішення російської ескалації, - постпред при ООН

Автор: Артур Родивилов

Постпред при ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна повністю довіряє Сполученим Штатам. Київ тісно консультується з ними з питань деескалації напруженості, яку створила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

На питання, чи задовольняють Україну пропозиції Білого дому, відправлені Росії для пом'якшення протистояння, він відповів ствердно.

"Ми бачили проєкт відповіді ще до того, як він був направлений росіянам, і ми працюємо з американцями в щоденній тісній координації, в оперативному режимі. Ми повністю довіряємо тому, що роблять американці. І дуже цінуємо їхню готовність обговорювати з нами свої ідеї і кроки", - сказав постпред.

Він зазначив, що українці сповнені рішучості захищати свою незалежність, і в разі нападу Росії було б "тотальне кровопролиття".

При цьому Кислиця додав, що Україна активно прагне до приєднання до НАТО.

Дипломат також вказав на бажання Путіна відновити імперію за рахунок держав колишнього СРСР.

"Він хоче відновити імперію, як би вона не називалася - новий Радянський Союз, Російська імперія, нова федерація, неважливо. Він хоче увійти в історію як державний лідер, який відновив імперію, як би її не назвали", - зауважив Кислиця.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії по гарантіях безпеки.

Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

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