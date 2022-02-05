Украина полностью доверяет США по решению российской эскалации, - постпред при ООН

Постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина полностью доверяет Соединенным Штатам. Киев тесно консультируется с ними по вопросам деэскалации напряженности, которую создала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

На вопрос, удовлетворяют ли Украину предложения Белого дома, отправленные России для смягчения противостояния, он ответил утвердительно.

"Мы видели проект ответа еще до того, как он был направлен россиянам, и мы работаем с американцами в ежедневной тесной координации, в оперативном режиме. Мы полностью доверяем тому, что делают американцы. И очень ценим их готовность обсуждать с нами свои идеи и шаги", - сказал постпред.

Он отметил, что украинцы полны решимости защищать свою независимость, и в случае нападения России было бы "тотальное кровопролитие".

При этом Кислица добавил, что Украина активно стремится к присоединению к НАТО.

Дипломат также указал на желание Путина восстановить империю за счет государств бывшего СССР.

"Он хочет восстановить империю, как бы она ни называлась - новый Советский Союз, Российская империя, новая федерация, неважно. Он хочет войти в историю как государственный лидер, который восстановил империю, как бы ее ни назвали", - заметил Кислица.