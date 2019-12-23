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Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"

Новости » Политика     23.12.2019 - 22:46
Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Часть суммы пойдет на погашение кредитов "Нафтогаза"

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нафтогаза".

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - сказал Герус.

На прошлой неделе стало известно, что стороны согласовали основные параметры нового контракта на транзит газа.

В частности, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не уступает ничем в газовых переговорах.

РБК-Украина писало, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что на сегодня существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против "Газпрома".

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Новости Украины газСтокгольмский арбитражГазпром
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