"Нафтогаз" настаивает на переносе точек передачи газа на границу Украины и России

Фото: Нафтогаз Виталий Носач, РБК-Украина)

Нафтогаз много времени, старается, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России

НАК "Нафтогаз Украины" планирует перенести точки передачи газа на границу Украины и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительного директора Юрия Витренко Hromadske.

По его словам, на переговорах с Россией "рабочим вариантом" было, что между "Газпромом" и украинским Оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на украинско-российской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в частности и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", - сказал Витренко.

Он добавил, что это "логический процесс", и Нафтогаз много времени пытается, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если конечно это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании", - высказался он.

Напомним, "Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, подписанным в Минске 20 декабря. Как отметили в "Нафтогазе", речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, в договоре об организации транзита между "Нафтогазом" и ОАО "Газпром" и договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Как сообщало РБК-Украина, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).