Украина показала замечательную сдержанность перед лицом агрессии РФ, - поверенная в делах США
Украина в условиях угроз со стороны России, которая сконцентрировала свои войска на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, продемонстрировала "замечательную сдержанность". При этом Вооруженные силы Украины образца 2021 года существенно отличаются от состояния 2014 года.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
"Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России. Но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году", - сказала Квин.
Также она добавила, что ВСУ стали более соответствующими стандартам НАТО.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула войска к границе в попытках спровоцировать Украину, чтобы запугать украинцев. По его мнению, это политическое и психологическое давление.
Кроме того, президент заявил, что расширение Россией военной агрессии против Украины может принести только новые страдания и проблемы всем на европейском континенте. Поэтому не в интересах стран Европы допустить новое нападение РФ на Украину.
Зеленский отметил, что на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.