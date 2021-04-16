Украина показала замечательную сдержанность перед лицом агрессии РФ, - поверенная в делах США

Украина в условиях угроз со стороны России, которая сконцентрировала свои войска на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, продемонстрировала "замечательную сдержанность". При этом Вооруженные силы Украины образца 2021 года существенно отличаются от состояния 2014 года.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России. Но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году", - сказала Квин. Также она добавила, что ВСУ стали более соответствующими стандартам НАТО.