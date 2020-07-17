Украина пока не может полностью отказаться от призыва на срочную службу

В Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу. Это в первую очередь связано с несовершенством подготовки военного резерва.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в ходе часа вопросов к правительству.

"Что касается перехода на 100% контрактную армию. Существующая система смешанного комплектования в ближайшие годы будет сохранена. Это в первую очередь связано с несовершенством подготовки военного резерва в Украине", - сказал глава Минобороны.

По его словам, срочная служба является основным источником военной подготовки граждан.

"На этапах от учебы в общеобразовательной школе до непосредственного комплектования резерва. Мы не можем пока, к сожалению, полностью отказаться от срочной военной службы, поскольку это основной источник военной подготовки граждан", - заявил Таран.

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