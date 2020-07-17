Україна поки не може повністю відмовитися від призову на строкову службу

В Україні у найближчі роки не планують відмовлятися від призову на строкову службу. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю підготовки військового резерву.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран у ході години запитань до уряду.

"Стосовно переходу на 100% контрактне військо. Існуюча система змішаного комплектування в найближчі роки буде збережена. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю підготовки військового резерву в Україні", - сказав глава Міноборони.

За його словами, строкова служба є основним джерелом військової підготовки громадян.

"На етапах від навчання у загальноосвітній школі до безпосередньо комплектування резерву. Ми не можемо поки що, нажаль, повністю відмовитись від строкової військової служби, оскільки це є основне джерело військової підготовки громадян", - заявив Таран.

Він наголосив, що призов на строкову службу також здійснюється і до інших військових формувань: Нацгвардії, прикордонної служби та Спецслужби транспорту.

"На сьогодні підготовлено законопроект про територіальну оборону, що в перспективі дозволить перейти, нарешті, до контрактної моделі комплектування ЗСУ і зміцнити зв'язки між суспільством та армією. Також опрацьовується питання щодо перегляду строків та формату проходження військової служби", - заявив міністр оборони.

Таран додав, що на сьогодні майже 17% строковиків приймають рішення про продовження служби та підписують контракти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, для абітурієнтів діє відстрочка призову: випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на отримання освіти.