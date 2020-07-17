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Для абитуриентов действует отсрочка призыва, - Таран

Украина, Пятница 17 июля 2020 10:53
Для абитуриентов действует отсрочка призыва, - Таран
Фото: Андрей Таран (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Светлевская

Абитуриентов могут призвать только по собственному желанию

Для абитуриентов действует отсрочка призыва. Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на получение образования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству.

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - заявил Таран.

Он также отметил, что в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

"По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - сказал глава Минобороны.

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

Как писало РБК-Украина, в начале июля стало известно, что парням в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат, в связи с чем Министерство образования и науки попросило Минобороны отсрочить весенний призыв для выпускников 2020 года.

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