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Украина пока не может полностью отказаться от призыва на срочную службу

Украина, Пятница 17 июля 2020 11:09
Украина пока не может полностью отказаться от призыва на срочную службу
Фото: призыв (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Минобороны подготовило законопроект о территориальной обороне

В Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу. Это в первую очередь связано с несовершенством подготовки военного резерва.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в ходе часа вопросов к правительству.

"Что касается перехода на 100% контрактную армию. Существующая система смешанного комплектования в ближайшие годы будет сохранена. Это в первую очередь связано с несовершенством подготовки военного резерва в Украине", - сказал глава Минобороны.

По его словам, срочная служба является основным источником военной подготовки граждан.

"На этапах от учебы в общеобразовательной школе до непосредственного комплектования резерва. Мы не можем пока, к сожалению, полностью отказаться от срочной военной службы, поскольку это основной источник военной подготовки граждан", - заявил Таран.

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