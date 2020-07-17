ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна поки не може повністю відмовитися від призову на строкову службу

Україна, П'ятниця 17 липня 2020 11:10
Україна поки не може повністю відмовитися від призову на строкову службу
Фото: заклик (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Міноборони підготувало законопроект про територіальну оборону

В Україні у найближчі роки не планують відмовлятися від призову на строкову службу. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю підготовки військового резерву.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран у ході години запитань до уряду.

"Стосовно переходу на 100% контрактне військо. Існуюча система змішаного комплектування в найближчі роки буде збережена. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю підготовки військового резерву в Україні", - сказав глава Міноборони.

За його словами, строкова служба є основним джерелом військової підготовки громадян.

"На етапах від навчання у загальноосвітній школі до безпосередньо комплектування резерву. Ми не можемо поки що, нажаль, повністю відмовитись від строкової військової служби, оскільки це є основне джерело військової підготовки громадян", - заявив Таран.

Він наголосив, що призов на строкову службу також здійснюється і до інших військових формувань: Нацгвардії, прикордонної служби та Спецслужби транспорту.

"На сьогодні підготовлено законопроект про територіальну оборону, що в перспективі дозволить перейти, нарешті, до контрактної моделі комплектування ЗСУ і зміцнити зв'язки між суспільством та армією. Також опрацьовується питання щодо перегляду строків та формату проходження військової служби", - заявив міністр оборони.

Таран додав, що на сьогодні майже 17% строковиків приймають рішення про продовження служби та підписують контракти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, для абітурієнтів діє відстрочка призову: випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на отримання освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Министерство обороны РФвійськовіАндрей Таран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся