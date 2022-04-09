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Украина пока готова к диалогу с Россией, - Зеленский

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Суббота 09 апреля 2022 15:10
Украина пока готова к диалогу с Россией, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашей страны. Между тем Украина пока готова к диалогу с оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент, Россия накапливает войска и технику с целью оккупировать еще одну часть нашей территории, в связи с чем нашей стране стоит готовиться к сложной баталии.

"Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - заявил Зеленский.

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