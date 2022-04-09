Україна поки що готова до діалогу з Росією, - Зеленський

Російська Федерація продовжує накопичувати війська та техніку на сході й півдні нашої країни. Тим часом України поки що готова до діалогу з окупантом.

Як відзначив президент, Росія накопичує війська та техніку з метою окупувати ще одну частину нашої території, у зв’язку з чим нашій країні варто готуватися до складної баталії.

" Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - заявив Зеленський.