ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина подтверждает завтрашний выход трех судов из Одесских портов: подробности

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 22:52
Украина подтверждает завтрашний выход трех судов из Одесских портов: подробности Фото: Украина подтверждает завтрашний выход трех судов из Одесских портов (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 5 августа, еще три судна с продовольствием выйдут из украинских портов. Они будут транспортировать более 50 тысяч тонн кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - написал он.

Кубраков отметил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно будут перевозить более 50 тысяч тонн кукурузы в рамках "зерновой инициативы".

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал выход еще трех судов из Украины.

Как сообщалось ранее, первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис Александр Кубраков
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром