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Україна підтверджує завтрашній вихід трьох суден з Одеських портів: подробиці

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Четвер 04 серпня 2022 22:52
Україна підтверджує завтрашній вихід трьох суден з Одеських портів: подробиці Фото: Україна підтверджує завтрашній вихід трьох суден з Одеських портів (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 5 серпня, ще три судна з продовольством вийдуть з українських портів. Вони транспортуватимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - написав він.

Кубраков зазначив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно перевозитимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи у рамках "зернової ініціативи".

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував вихід ще трьох суден з України.

Як повідомлялося раньше, перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту 1 серпня.

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продовольственный кризис Олександр Кубраков
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