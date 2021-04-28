UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

Полный текст интервью главы Государственной пограничной службы будет опубликован на РБК-Украина в ближайшие дни.

Напомним, в России заявили о необходимости "избежать" войны с Украиной.

Отметим, в ОРДЛО зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинавойска