Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - отметил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

Полный текст интервью главы Государственной пограничной службы будет опубликован на РБК-Украина в ближайшие дни.