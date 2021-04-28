Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку

Разом з тим, за його словами, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", - зазначив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.

Повний текст інтерв'ю голови Державної прикордонної служби буде опубліковано на РБК-Україна в найближчі дні.