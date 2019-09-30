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Украина подпишет с Британией новый договор после Brexit

Новости » Политика    30.09.2019 - 12:15
Украина подпишет с Британией новый договор после Brexit
Фото: встреча представителей МИД с британскими дипломатами (twitter.com/MFA_Ukraine)

Документ заменит соглашение об ассоциации в отношениях двух стран

Украина заключит с Великобританией новый договор после того, как Великобритания завершит процедуру прекращения своего членства в Европейском союзе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в твиттере.

В связи с этим заместитель министра Василий Боднар встретился с главным переговорщиком со странами Восточной Европы и Центральной Азии департамента экономической дипломатии МИД Великобритании Сарой Крофт. На встрече обсуждались вопросы заключения нового соглашения, после выхода Британии из ЕС, котрое заменит соглашение об ассоциации в отношениях двух стран.

"Есть общее понимание относительно амбициозности этого двустороннего документа, который будет соответствовать высокому уровню наших отношений", - говорится в сообщении.

Как сообщало ранее РБК-Украина, Британия и Европейский союз не смогли достичь результатов после переговоров по выходу Соединенного Королевства из блока (Brexit). Переговоры по Brexit завершились безрезультатно.

Также, как сообщалось, представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что позиция Лондона не дает никаких оснований для заключения соглашения о выходе из ЕС (Brexit).

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