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Україна укладе з Британією нову угоду після Brexit

Новини » Політика    30.09.2019 - 12:15
Україна укладе з Британією нову угоду після Brexit
Фото: зустріч представників МЗС з британськими дипломатами (twitter.com/MFA_Ukraine)

Документ замінить угоду про асоціацію у відносинах двох країн

Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як Британія завершить процедуру припинення свого членства в Європейському союзі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у твіттері.

У зв'язку з цим заступник міністра Василь Боднар зустрівся з головним переговорником з країнами Східної Європи та Центральної Азії департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії Сарою Крофт. На зустрічі було обговорено питання укладення нової угоди, яка після виходу Британії з ЄС замінить угоду про асоціацію у відносинах двох країн.

"Маємо спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, який відповідатиме високому рівню наших відносин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Британія та Європейський союз не змогли досягнути результатів після переговорів щодо виходу Сполученого Королівства з блоку (Brexit). Переговори щодо Brexit завершилися безрезультатно.

Також, як повідомлялося, представник Європейського союзу на переговорах по Brexit Мішель Барньє заявив, що позиція Лондона не дає жодних підстав для укладення угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit).

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