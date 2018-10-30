Украина подписала меморандум с французской RTE по развитию электросетей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Французская компания является владельцем технологии технологий ремонта высоковольтных линий без отключения напряжения

Меморандум о развитии энергетических сетей между НЭК "Укрэнерго" и французской компанией RTE подписан во время заседания VII заседания смешанной Украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вице-прем'ер-министра Украины.

Как отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, во время встречи также были достигнуты договоренности о внедрении лучших IT-технологий в сфере электроэнергетики.

"Еще один совместный проект - внедрение технологий ремонта высоковольтных линий без отключения напряжения. RTE один из признанных в мире владельцев этой технологии, и компании планируют использовать опыт Франции в Украине", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр также положительно оценил ранее подписанный Меморандум о сотрудничестве между французской компанией Alstom и ПАО "Украинская железная дорога" о начале совместных широкомасштабных индустриальных проектов в железнодорожной сфере. А также Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и "Буиг Траво Публик".

Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с энергетической компанией "Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 3 октября утвердил наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго". В наблюдательный совет компании вошли четыре независимых члена и три представителя от Кабмина.