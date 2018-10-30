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Україна підписала меморандум з французькою RTE щодо розвитку електромереж

Новини » Енергетика    30.10.2018 - 16:54
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Французька компанія є власником технології технологій ремонту високовольтних ліній без відключення напруги

Меморандум щодо розвитку енергетичних мереж між НЕК "Укренерго" і французькою  компанією RTE підписаний під час засідання VII засідання змішаної Українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра України.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, під час зустрічі також було досягнуто домовленості про впровадження кращих IT-технологій в сфері електроенергетики.

"Ще один спільний проект - впровадження технологій ремонту високовольтних ліній без відключення напруги. RTE один з визнаних у світі власників цієї технології, і компанії планують використовувати досвід Франції в Україні", - підкреслив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр також позитивно оцінив раніше підписаний Меморандум про співробітництво між французькою компанією Alstom і ПАТ "Українська залізниця" щодо початку спільних широкомасштабних індустріальних проектів у залізничній сфері. А також Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством автомобільних доріг України та "Буіг Траво Публік".

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з енергетичною компанією "Укренерго" та ПАТ "Укргідроенерго" для протидії кіберзагрозам.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 3 жовтня затвердив наглядову раду НЕК "Укренерго". До наглядової ради компанії увійшли чотири незалежних члена і три представника від Кабміну.

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