Украина подписала безвиз с Монголией

Украина и Монголия подписали соглашение о взаимном отмене визового режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

Как сообщается, соглашение было подписано в Польше.

"В посольстве Украины в Республике Польша подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В правительстве анонсируют, что в ближайшие пять лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы стране.

Кроме того, Правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. По его словам, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

Отметим, что Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.