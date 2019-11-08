Україна підписала безвиз з Монголією

Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування візового режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу посольства України в Польщі.

Як повідомляється, угода була підписана в Польщі.

"В посольстві України в Республіці Польща підписано Угоду між урядом України і урядом Монголії про взаємне скасування віз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін планує домовитися з Великобританією і Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. В уряді анонсували, що в найближчі п'ять років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не представляють імміграційної загрози країні.

Крім того, Уряд схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. За його словами, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини.